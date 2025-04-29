Медведев: ВС РФ громят украинские войска, потому что сила в правде

Сила остается в правде, поэтому российские войска продолжают громить украинские формирования. Об этом в ходе выступления в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые» заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Во время мероприятия ему задали вопрос, сохранила ли свое значение цитата «сила в правде» из фильма «Брат-2», или теперь ее используют только как ностальгический лозунг.

«Сила никогда не может быть только в деньгах, хотя деньги — важный элемент нашей жизни. Сила, безусловно, остается в правде, и только поэтому мы сейчас громим врага», — ответил Медведев.

При этом он назвал прекрасной данную цитату.

Криминальная драма «Брат-2» вышла в 2000 году и стала продолжением фильма «Брат», выпущенного за три года до этого. Режиссером обеих кинолент является Алексей Балабанов.

27 апреля Медведев заявил, что Вооруженные силы РФ после завершения операции по освобождению Курской области продолжают громить украинские войска на других направлениях фронта. Более того, это происходит в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил значимость освобождения Курской области.