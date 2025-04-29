Медведев высказался об участи Украины

Участь Украины в значительной мере предрешена, и нельзя допустить, чтобы остатки этой «умирающей» страны даже спустя время вступили в НАТО. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

«На мой взгляд, участь Украины в значительной мере предрешена. Это мое личное мнение. Непонятно, как долго будут функционировать ее остатки, кому они будут нужны в прагматичном западном мире — без энергоресурсов и промышленности, без перспектив и потенциала», — отметил Медведев на марафоне «Знание. Первые».

По мнению политика, даже если от распадающейся державы что-то останется, и она будет существовать, то нельзя допустить, чтобы эти остатки стали частью НАТО.

Зампред Совбеза также высказался о двусторонних договорах Украины с другими странами. По его словам, они неприемлемы, если будут создавать угрозу безопасности России.

До этого Медведев объяснил, почему вступление в НАТО не укрепило безопасность еще ни одной страны. По его словам, любое государство при вступлении в альянс автоматически попадает под прицел, в том числе ядерного оружия РФ.

В частности, Медведев привел в пример страны Прибалтики, а также Швецию и Финляндию. Он отметил, что теперь они находятся под угрозой гипотетического удара возмездия со стороны России.

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