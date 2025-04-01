Европейские элиты отдают предпочтение киевскому режиму вместо своих собственных народов. Это может плохо для них закончиться, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х.

К своему посту он прикрепил карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского к 1 апреля. На ней встревоженный политик задает вопрос главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен: «Неужели ты больше меня не любишь?». На что фон дер Ляйен ему отвечает: «Нет, теперь мы снова влюблены в народы ЕС». После этого она признается, что это первоапрельская шутка и говорит, что в ЕС любят только Зеленского.

До этого Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский после истечения своего пятилетнего срока на посту президента Украины теперь «никто и звать его никак». Российский политик отметил, что приказы Зеленского не должны никем исполняться.

По словам Медведева, любой украинский военный совершает преступление, исполняя приказы нелегитимных лиц. Он назвал Зеленского узурпатором, захватившим власть в стране и превратившем украинцев в заложников. По мнению зампреда Совбеза РФ, его ждет суд или расправа толпы, а Украину – капитуляция.

Ранее Медведев назвал саммит лидеров ЕС «антитрамповским русофобским шабашем».