Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Патрушев: подвиг советских воинов чтят даже там, где «свирепствует русофобия»

Патрушев: подвиг воинов СССР чтят даже в странах со свирепствующей русофобией
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Память о подвиге советских солдат и их союзников во время Великой Отечественной войны сохраняется даже в странах, где сейчас «свирепствует русофобия». Об этом заявил ТАСС помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

В качестве примера он привел город Лондондерри в Великобритании, где установлен памятник в честь арктических конвоев с упоминанием вклада советских моряков.

По мнению помощника президента, тема северных конвоев, с помощью которых в годы войны в СССР доставляли через Северную Атлантику различные грузы из США, Канады и Великобритании по программе ленд-лиза, может быть использована в качестве основы для возобновления контактов с музейными, образовательными и ветеранскими организациями стран антигитлеровской коалиции.

До этого Патрушев заявил, что Россия все ближе к победе в специальной военной операции. Он подчеркнул, что участники СВО, как и их деды и прадеды, сражаются во имя искоренения античеловеческой идеологии нацизма.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал россиян быть достойными подвига своих предков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами