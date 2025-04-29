Патрушев: подвиг советских воинов чтят даже там, где «свирепствует русофобия»

Память о подвиге советских солдат и их союзников во время Великой Отечественной войны сохраняется даже в странах, где сейчас «свирепствует русофобия». Об этом заявил ТАСС помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

В качестве примера он привел город Лондондерри в Великобритании, где установлен памятник в честь арктических конвоев с упоминанием вклада советских моряков.

По мнению помощника президента, тема северных конвоев, с помощью которых в годы войны в СССР доставляли через Северную Атлантику различные грузы из США, Канады и Великобритании по программе ленд-лиза, может быть использована в качестве основы для возобновления контактов с музейными, образовательными и ветеранскими организациями стран антигитлеровской коалиции.

До этого Патрушев заявил, что Россия все ближе к победе в специальной военной операции. Он подчеркнул, что участники СВО, как и их деды и прадеды, сражаются во имя искоренения античеловеческой идеологии нацизма.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал россиян быть достойными подвига своих предков.