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Песков оценил слова Макрона об усилении давления на РФ

Песков: Европа все еще ориентируется на продолжение боевых действий на Украине
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Petrov Sergey/Global Look Press

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о давлении на РФ свидетельствует о том, что европейские страны пока ориентируются на продолжение боевых действий. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Москва стремится к мирному урегулированию кризиса.

«Лишний раз подтверждает, что по-прежнему, к сожалению, в европейских столицах больше предпочитают ориентироваться на продолжение войны», — отметил Песков, комментируя слова Макрона.

Также пресс-секретарь высказался об инициативе президента РФ Владимира Путина объявить перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, Киев никак не отреагировал на это предложение. Песков добавил, что действия Украины и ее европейских партнеров показывают, какие страны действительно хотят мира.

28 апреля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах усилить давление на РФ в рамках переговоров о прекращении огня на Украине. В то же время он выразил надежду на скорое урегулирование конфликта. Но, по словам главы государства, «часть уравнения» все еще зависит от Москвы. По этой причине он сохраняется осторожность в данном вопросе.

Ранее в Государственной думе РФ ответили на угрозы со стороны французского лидера.

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