Константинов: мир на условиях РФ для Зеленского лучше, чем потеря страны

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому будет лучше заключить мир на условиях России, чем потерять всю страну. Об этом ТАСС заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Признание Крыма — начало большого процесса признания всех новых регионов, установления новой политической реальности для Украины после выборов президента Украины. Такой мир лучше, чем потерять всю страну», — подчеркнул он.

По словам Константинова, Зеленский точно не сможет переломить ход переговоров.

25 апреля Трамп в интервью газете Time заявил, что в рамках мирной сделки Украине придется признать Крым российским. Лидер США отметил, что полуостров уже давно воссоединился с Россией, поэтому вопрос территориальной принадлежности решен.

В свою очередь европейские союзники Киева продолжают придерживаться позиции украинского президента Владимира Зеленского по Крыму. Как пишет газета Financial Times, они, как и Украина, отказываются признавать полуостров частью РФ, свое мнение европейцы уже донесли до администрации Трампа.

Ранее Песков высказался о публикациях СМИ об украинском конфликте.