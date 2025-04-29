Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому будет лучше заключить мир на условиях России, чем потерять всю страну. Об этом ТАСС заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.
«Признание Крыма — начало большого процесса признания всех новых регионов, установления новой политической реальности для Украины после выборов президента Украины. Такой мир лучше, чем потерять всю страну», — подчеркнул он.
По словам Константинова, Зеленский точно не сможет переломить ход переговоров.
25 апреля Трамп в интервью газете Time заявил, что в рамках мирной сделки Украине придется признать Крым российским. Лидер США отметил, что полуостров уже давно воссоединился с Россией, поэтому вопрос территориальной принадлежности решен.
В свою очередь европейские союзники Киева продолжают придерживаться позиции украинского президента Владимира Зеленского по Крыму. Как пишет газета Financial Times, они, как и Украина, отказываются признавать полуостров частью РФ, свое мнение европейцы уже донесли до администрации Трампа.
Ранее Песков высказался о публикациях СМИ об украинском конфликте.