Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков высказался о публикациях СМИ об украинском конфликте

Песков: публикации СМИ о нюансах по украинскому конфликту редко правдивы
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Публикации СМИ, в которых идет речь о нюансах урегулирования украинского конфликта, редко правдивы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью агентства Reuters о плане президента США Дональда Трампа по поводу Украины, сообщает РИА Новости.

«Огромное количество публикаций, но какое-то публичное обсуждение всех этих нюансов... невозможно», — сказал он.

По словам представителя Кремля, их обсуждение «возможно только в закрытом, дискретном режиме». Как только подобная информация попадает в публичную плоскость, «это во многом теряет свою релевантность», отметил Песков.

«Если эти сообщения и когда эти сообщения соответствуют действительности. Такое редко случается», — добавил пресс-секретарь главы государства.

25 апреля Reuters опубликовало проект, предложенный Соединенными Штатами, по урегулированию конфликта на Украине.

Документ предусматривает снятие санкций с РФ, признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем Москвы де-факто, постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Россией и Украиной, отказ Киева от стремления вступить в Североатлантический альянс.

Кроме того, в документе сказано, что Украина сможет работать над вступлением в Евросоюз.

Также основные положения предусматривают гарантии безопасности для Киева (в первую очередь за счет Европы), возврат Украине территории в Харьковской области, восстановление контроля Киева над Запорожской АЭС (но при управлении атомной электростанцией Вашингтоном), беспрепятственный проход по Днепру для украинских судов.

Помимо этого, в проекте отмечается, что Вашингтон и Киев будут реализовывать соглашение по полезным ископаемым и экономическому сотрудничеству, а Россия и США будут сотрудничать в энергетике и промышленности. Предусмотрено восстановление Украины и предоставление ей финансовой компенсации.

Ранее в Кремле прокомментировали статью газеты Financial Times о предложении Путина по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами