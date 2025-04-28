Песков высказался о публикациях СМИ об украинском конфликте

Публикации СМИ, в которых идет речь о нюансах урегулирования украинского конфликта, редко правдивы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью агентства Reuters о плане президента США Дональда Трампа по поводу Украины, сообщает РИА Новости.

«Огромное количество публикаций, но какое-то публичное обсуждение всех этих нюансов... невозможно», — сказал он.

По словам представителя Кремля, их обсуждение «возможно только в закрытом, дискретном режиме». Как только подобная информация попадает в публичную плоскость, «это во многом теряет свою релевантность», отметил Песков.

«Если эти сообщения и когда эти сообщения соответствуют действительности. Такое редко случается», — добавил пресс-секретарь главы государства.

25 апреля Reuters опубликовало проект, предложенный Соединенными Штатами, по урегулированию конфликта на Украине.

Документ предусматривает снятие санкций с РФ, признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем Москвы де-факто, постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Россией и Украиной, отказ Киева от стремления вступить в Североатлантический альянс.

Кроме того, в документе сказано, что Украина сможет работать над вступлением в Евросоюз.

Также основные положения предусматривают гарантии безопасности для Киева (в первую очередь за счет Европы), возврат Украине территории в Харьковской области, восстановление контроля Киева над Запорожской АЭС (но при управлении атомной электростанцией Вашингтоном), беспрепятственный проход по Днепру для украинских судов.

Помимо этого, в проекте отмечается, что Вашингтон и Киев будут реализовывать соглашение по полезным ископаемым и экономическому сотрудничеству, а Россия и США будут сотрудничать в энергетике и промышленности. Предусмотрено восстановление Украины и предоставление ей финансовой компенсации.

Ранее в Кремле прокомментировали статью газеты Financial Times о предложении Путина по Украине.