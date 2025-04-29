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Раскрыты планы США по вопросу о территориях Украины

CNN: США хотят признать Крым и потерянные после 2022 года территории Украины
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Mariam Zuhaib/AP

План США по урегулированию конфликта на Украине подразумевает признание не только Крыма, но и территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает телеканал CNN.

«По словам официальных лиц, знакомых с планом, план США по окончательному прекращению боевых действий включает признание Вашингтоном контроля России над Крымом <…> и предоставление России дополнительных украинских территорий (воссоединенных с Россией с 2022 года. – прим. ред.)», — говорится в сообщении телеканала.

До этого американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social о том, что считает идею возвращения Украине всех утраченных территорий «нелепой».

При этом газета Politico писала, что в результате мирного соглашения по урегулированию конфликта Украина окажется «расчлененной», у Киева не будет гарантий безопасности.

Ранее на Западе заявили об отсутствии у Украины прав на Крым.

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