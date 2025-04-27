На Западе заявили об отсутствии у Украины прав на Крым

Власти Украины не имеют никаких оснований, чтобы заявлять о своих суверенных правах на территорию Крыма или его населения. Об этом американский юрист-международник, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас написал на своей странице в соцсети Х.

«Эта российская территория перешла к Украине в 1955 году по решению [первого секретаря ЦК КПСС Никиты] Хрущева, который принял административное решение, а не решение о суверенитете», — написал эксперт.

Де Зайас отметил, что термин «аннексия» не применим к случаю с Крымом, поскольку в рамках международного права аннексия может быть только при враждебном вторжении с последующей оккупацией. В Крыму этого не было, напомнил эксперт, поскольку народ провел референдум, парламент провозгласил независимость и только после этого было озвучено желание о воссоединении с Россией.

Эксперт подчеркнул, что произошедшее стало исходом самоопределения народа Крыма, большинство которого составляют русские.

«Что касается Донецка и Луганска, то ООН должна была организовать там плебисцит (народное волеизъявление — «Газета.Ru») еще в 1991 году», — заключил де Зайас.

Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В референдуме приняли участие более 80%, за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.

25 апреля президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что Крымский полуостров «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер подчеркнул, что этот факт хорошо понимает и украинский президент Владимир Зеленский. Глава Белого дома добавил, что полуостров стал частью России уже довольно давно.

При этом сам Зеленский отверг позицию Трампа дважды. Украинский президент заявил, что позиция Киева по Крыму неизменна, указав, что только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими и Украина юридически не признает никаких «временно оккупированных территорий», ссылаясь на международное право.

Ранее Трамп заявил о согласовании большинства основных пунктов сделки по Украине.