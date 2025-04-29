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В США раскрыли, почему Украина скоро не сможет держать фронт

WSJ: у ВСУ вскоре кончатся снаряды из США, Украине станет сложнее держать фронт
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Anatolii Stepanov/Reuters

Американские боеприпасы в ВСУ кончатся в течение ближайших нескольких месяцев, Европа не может обеспечить Киев снарядами в полном объеме, что ставит под угрозу способность Украины держать линию фронта. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«В ближайшие несколько месяцев артиллерия из США, скорее всего, закончится, а республиканцы вряд ли одобрят новый пакет помощи Киеву. Хотя Европа попытается закрыть этот пробел… они не производят достаточно боеприпасов, чтобы сделать это полностью», — говорится в сообщении издания.

В этой связи, отмечает WSJ, украинцам придется «снизить темп стрельбы», из-за чего Украине будет сложно удерживать линию фронта.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВСУ начали реже применять ракеты ATACMS для ударов по территории России из-за их нехватки.

13 марта агентство Associated Press отметило, что Украина больше не имеет в своем арсенале американских ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

Ранее на Украине предупредили о нехватке средств на выплаты зарплат военным.

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