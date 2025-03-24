Военный эксперт объяснил, почему ВСУ стали реже применять ракеты ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали реже применять ракеты ATACMS для ударов по территории России из-за их нехватки. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Действительно, на данный момент ATACMS не так уж и много у украинских боевиков, но говорить о том, что у них их полностью нет, я бы не стал хотя бы по той причине, что по Белгородской области они сейчас при их помощи наносят удары по гражданской инфраструктуре», — сказал эксперт.

13 марта агентство Associated Press сообщило, что Украина больше не имеет в своем арсенале американских ракет дальнего радиуса действия ATACMS. По его данным, США передали Киеву менее 40 ракет ATACMS, запасы которых были исчерпаны к концу января 2024 года. Информацию подтвердили представители оборонного комитета украинского парламента.

14 марта агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты Америки намерены возобновить поставки на Украину планирующих дальнобойных реактивных снарядов (GLSDB). По данным журналистов, GLSDB, способные поражать цели на расстоянии до 150 км, прошли модернизацию, чтобы лучше противостоять системам радиоэлектронного подавления.

Ранее в США не исключили поставок оружия Украине за счет замороженных активов РФ.