Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт объяснил, почему ВСУ стали реже применять ракеты ATACMS

Военный эксперт Марочко: ВСУ реже применяют ракеты ATACMS из-за их нехватки
close
John Hamilton/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали реже применять ракеты ATACMS для ударов по территории России из-за их нехватки. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Действительно, на данный момент ATACMS не так уж и много у украинских боевиков, но говорить о том, что у них их полностью нет, я бы не стал хотя бы по той причине, что по Белгородской области они сейчас при их помощи наносят удары по гражданской инфраструктуре», — сказал эксперт.

13 марта агентство Associated Press сообщило, что Украина больше не имеет в своем арсенале американских ракет дальнего радиуса действия ATACMS. По его данным, США передали Киеву менее 40 ракет ATACMS, запасы которых были исчерпаны к концу января 2024 года. Информацию подтвердили представители оборонного комитета украинского парламента.

14 марта агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты Америки намерены возобновить поставки на Украину планирующих дальнобойных реактивных снарядов (GLSDB). По данным журналистов, GLSDB, способные поражать цели на расстоянии до 150 км, прошли модернизацию, чтобы лучше противостоять системам радиоэлектронного подавления.

Ранее в США не исключили поставок оружия Украине за счет замороженных активов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами