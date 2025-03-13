На Западе сообщили, что у ВСУ закончились ракеты ATACMS

Украина больше не имеет в своем арсенале американских ракет дальнего радиуса действия ATACMS. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники в администрации США и Верховной раде.

США передали Киеву менее 40 ракет ATACMS, запасы которых были исчерпаны к концу января 2024 года. Информацию подтвердили представители оборонного комитета украинского парламента.

В материале сказано, что с момента инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года не зафиксировано ни одного случая применения Украиной ракет ATACMS, а также британских и французских аналогов по территории России.

Администрация Дональда Трампа ясно дала понять, что не будет продолжать поддержку Украины в тех же масштабах, как было при Джо Байдене. При этом в Кремле подчеркивали, что старых запасов оружия и техники, которые уже есть у Киева, хватит надолго. Подробнее о том, чего могут лишиться ВСУ без поддержки Вашингтона, — в материале «Газеты.Ru».

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