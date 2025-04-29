Сотрудников ФБР проверяют на полиграфе «в атмосфере запугивания»

Сотрудники ФБР и разведывательных служб США проходят проверки на полиграфе на фоне утечек служебной и секретной информации, это создает «атмосферу страха и запугивания». Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Агентства, работающие в сфере национальной безопасности при администрации Трампа, активизируют расследования предполагаемых утечек информации в СМИ, в некоторых случаях используя тесты на полиграфе, которые, по словам нынешних и бывших чиновников, создают атмосферу страха и запугивания», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что по указанию директора ФБР Кэша Пателя бюро в последние недели начало проводить полиграфные тесты для выявления источника утечек информации.

Как пишет WP, проверкам на полиграфе американских разведчиков способствовали правовые рекомендации генерального прокурора Пэм Бонди, которые позволяют министерству юстиции вызывать в суд для дачи показаний о личных сообщениях журналистов и расширяют сферу уголовного преследования за утечки секретных материалов.

Утром 21 апреля бывший глава пресс-службы министерства обороны США Джонатан Эллиот заявил, что шеф Пентагона Пит Хегсет скоро может покинуть свой пост. По его словам, в американском военном ведомстве в последний месяц царит «тотальный хаос и полный беспорядок», который вызван скандалами с утечкой секретных данных и массовыми увольнениями.

Ранее в конгрессе возмутились из-за данных про семейный чат шефа Пентагона о миссиях военных.