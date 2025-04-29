Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудников ФБР проверяют на полиграфе «в атмосфере запугивания»

WP: сотрудников ФБР и разведчиков США проверяют на полиграфе из-за утечек
close
Sergio Flores/Reuters

Сотрудники ФБР и разведывательных служб США проходят проверки на полиграфе на фоне утечек служебной и секретной информации, это создает «атмосферу страха и запугивания». Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Агентства, работающие в сфере национальной безопасности при администрации Трампа, активизируют расследования предполагаемых утечек информации в СМИ, в некоторых случаях используя тесты на полиграфе, которые, по словам нынешних и бывших чиновников, создают атмосферу страха и запугивания», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что по указанию директора ФБР Кэша Пателя бюро в последние недели начало проводить полиграфные тесты для выявления источника утечек информации.

Как пишет WP, проверкам на полиграфе американских разведчиков способствовали правовые рекомендации генерального прокурора Пэм Бонди, которые позволяют министерству юстиции вызывать в суд для дачи показаний о личных сообщениях журналистов и расширяют сферу уголовного преследования за утечки секретных материалов.

Утром 21 апреля бывший глава пресс-службы министерства обороны США Джонатан Эллиот заявил, что шеф Пентагона Пит Хегсет скоро может покинуть свой пост. По его словам, в американском военном ведомстве в последний месяц царит «тотальный хаос и полный беспорядок», который вызван скандалами с утечкой секретных данных и массовыми увольнениями.

Ранее в конгрессе возмутились из-за данных про семейный чат шефа Пентагона о миссиях военных.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами