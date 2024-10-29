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В США российский «Борей» назвали лучше подлодкой на планете

The National Interest назвал российский «Борей» лучшей подложкой на планете

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Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Атомные подводные лодки проекта «Борей» могут превосходить американские субмарины по двум причинам. Об этом сообщает издание The National Interest (TNI).

Обозреватель издания Брэндон Вайхерт отметил, что российские подлодки могут и вовсе считаться лучшими в мире, поскольку обладают двумя важными характеристиками. Они превосходят американские суда по возможностям гидролокации и ситуационной осведомленности. Из-за этого российские подлодки проекта «Борей» представляют «значительную угрозу».

На российских подлодках размещена передовая гидроакустическая система «Иртыш-Амфора-Б-055». Так, суда обнаруживают подводные угрозы с большим успехом, нежели американские Ohio и Virginia.

Еще одна причина, почему российские атомные лодки могут быть лучшими в мире, — наличие на них водометных движителей и ядерных ракет «Булава». По мнению обозревателя TNI, это также создает «сложную и высокоэффективную» угрозу.

«Она может делать то, чего не могут даже американские подводные лодки, долгое время считавшиеся лучшими в своем классе. Если русские произведут больше таких гигантов, их подводные силы, уже являющиеся серьезным конкурентом Западу, станут более смертоносными», — пишет Вайхерт.

Как рассказал главнокомандующий Военно-морского флота РФ Александр Моисеев, российские атомные подлодки «Борей» будут в строю от 30 до 40 лет.

Ранее пункт базирования подлодок «Борей» и «Борей-А» посетил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

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