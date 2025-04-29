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В Европе и на Украине опасаются, что Трамп может выйти из переговоров

FT: Европа и Украина опасаются выхода Трампа из переговорного процесса
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Ken Cedeno/Reuters

Чиновники в странах Европы и на Украине опасаются скорого выхода президента США Дональда Трампа из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

По информации издания, в Европе и на Украине в последние несколько дней после переговоров с американцами переживают, что глава Белого дома может использовать отсутствие успеха в переговорном процессе для прекращения участия Соединенных Штатов в попытках достичь урегулирования.

Поэтому Киев начал тайно готовиться к выходу Вашингтона из переговоров. Кроме того, украинским властям в данный момент неизвестно, будут ли Соединенные Штаты и далее оказывать военную помощь и продолжат ли делиться разведывательными сведениями.

По словам председателя комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко, самое худшее, что может случиться в отношениях Киева и Вашингтона, это потеря любого интереса президента США к Украине.

29 апреля вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что продолжение боевых действий на Украине может привести к ядерной эскалации.

Ранее Песков отреагировал на слова Вэнса о выходе США из переговоров по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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