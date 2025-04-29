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Помощник президента России назвал возможной реформу ООН

Патрушев: ООН может быть реформирована с учетом изменения миропорядка
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ООН и ее Совет Безопасности могут быть реформированы с учетом нового миропорядка. Об этом в интервью ТАСС рассказал помощник президента России, руководитель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он отметил, что западники категорически не желают признать, что мир испытывает трансформации вопреки их сценариям. В настоящее время однополярный западоцентричный мир себя изжил, идет становление многополярности. Патрушев подчеркнул, что логичным следствием процесса нового миропорядка является реформа ООН. Ее Совет Безопасности может быть изменен с учетом интересов всего мирового сообщества.

Патрушев указал, что экономическую и политическую повестку дня фактически уже формируют государства, представляющие глобальное большинство и мнение которых долгие годы игнорировалось Западом. Поэтому растет популярность объединений БРИКС и ШОС.

14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости провести реформу Совета Безопасности ООН.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал реформировать ООН и глобальные финансовые структуры.

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