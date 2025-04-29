Пошлины Трампа посчитали подарком для Си Цзиньпина

Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт товаров стало настоящим подарком для Китая, поскольку они подорвали авторитет Вашингтона на мировой арене. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Китай уже пользуется этим и «обхаживает» союзников США как более надежный гигантский рынок. <...> Пошлины Трампа в отношении союзников — это настоящий подарок [лидеру КНР] Си Цзиньпину», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что достичь новых торговых соглашений будет довольно сложно. В результате введения пошлин могут возникнуть серьезные проблемы, угрожающие второму президентскому сроку Трампа, говорится в материале WSJ.

Среди прочего газета указала, что, как правило, вторые сроки в качестве главы государства редко бывают успешными. Судя по первым ста дням работы Дональда Трампа, его ждет то же самое, указывает WSJ.

По мнению газеты, американскому лидеру необходимо провести серьезные изменения, если он хочет оградить страну от экономических и внешнеполитических кризисов, которые сам же и создал.

23 апреля Трамп заявил, что Вашингтон снизит таможенные пошлины в отношении китайских товаров, однако ставка при этом не будет нулевой. Глава Белого дома назвал ныне существующие суммарные пошлины на товары из КНР очень высокими.

25 апреля Трамп сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Обсуждая тему их разговора, глава Белого дома в контексте торговых отношений между странами сравнил США с «огромным, великолепным магазином, в котором все хотят делать покупки».

Ранее Трамп оценил работу своей администрации по итогам 100 дней президентства.