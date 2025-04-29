В Эстонии назвали темы для переговоров с РФ после окончания украинского конфликта

«Известия»: в парламенте Эстонии раскрыли темы для переговоров с РФ

После окончания украинского конфликта приграничное сотрудничество и восстановление товарооборота могут стать темами для переговоров Эстонии с Россией. Об этом «Известиям» заявили депутаты рийгикогу (парламент Эстонии) Андрей Коробейник и Калле Грюнталь.

«После войны, разумеется, ситуацию надо будет оценить заново. Граница у нас общая, в каких-то бытовых вопросах диалог имеет место», — сказал Коробейник.

Газета напоминает, что в период с 2014 по 2020 год действовала программа приграничного сотрудничества России и Эстонии. В рамках проекта были проведены работы в таких сферах, как улучшение экологической ситуации, а также развитие транспортного сообщения в акватории Псковско-Чудского водоема. Кроме того, приграничные районы двух стран получили инвестиции в размере €34,2 млн.

«После решения конфликта на Украине путем переговоров все двери будут открыты», — отметил Грюнталь.

При этом 23 апреля начальник генштаба эстонских сил обороны генерал-майор Вахур Карус сообщил, что Эстония планирует создать в пограничном с Россией городе Нарва военную базу. На начальных этапах она будет рассчитана на 200–250 военных.

Кроме того, эстонская национальная телерадиовещательная компания ERR сообщала, что эстонские власти начнут возводить сеть защитных укреплений возле границы с РФ осенью текущего года. Строительные работы начнутся с возведения опорного пункта из 14 бункеров в северо-восточной части пограничной зоны и четырех бункеров на юго-востоке.

Ранее Эстония призвала конфисковать замороженные российские активы.