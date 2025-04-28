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В ЕС боятся выхода Трампа из переговоров по Украине

FT: в ЕС опасаются, что Трамп может отказаться от переговоров по Украине
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Nathan Howard/Reuters

В Евросоюзе (ЕС) выразили обеспокоенность возможностью отказа президента США Дональда Трампа продолжать участвовать в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных представителей властей европейских стран.

«Он (Трамп. — «Газета.Ru»), вероятно, использует малейший успех в переговорах в качестве предлога для слов, будто его работа сделана; заявляют лица, знакомые с ходом дискуссий», — говорится в публикации.

По информации источника, американский лидер намеренно создает ситуацию, в которой у него появится повод выйти из переговорного процесса и оставить Европу самой разбираться в украинском конфликте.

FT также пишет, что сложность ситуации украинского конфликта заставила главу Белого дома пересмотреть свою позицию по достижению мирного соглашения.

Среди прочего, собеседник издания рассказал, что европейские лидеры в настоящий момент переосмысливают свои усилия по урегулированию конфликта. Они хотят «делать правильные шаги, а не то, чего хочет Трамп».

24 апреля Трамп заявил, что у него есть «свой дедлайн» по решению конфликта на Украине. По словам лидера США, Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь глава Белого дома назвал позицию президента Украины Владимира Зеленского, с которым, как он думал, «будет проще».

При этом 25 апреля Трамп заявил, что США не устанавливают крайнего срока на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что у украинцев может «лопнуть терпение».

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Переговоры о мире на Украине
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