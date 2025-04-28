В Грузии закрывается оппозиционный телеканал

Грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи» в самое ближайшее время окончательно прекратит вещание. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил его основатель и лидер политической партии «Ахали» Ника Гварамия.

Он подчеркнул, что телеканал закроется, но верит и знает, что откроется новый, так как «иначе и быть не может». По словам Гварамии, главное, чтобы «страна не закрылась» и все не потеряло от этого смысл.

«Мтавари архи» из-за финансовых сложностей с 15 февраля прекратил транслировать информационные передачи и развлекательные ток-шоу. Телеканал продолжал показывать лишь сериалы и старые записи. При этом сайт «Мтавари архи» публиковал ежедневные новости. Журналисты телеканала предполагали, что он полностью прекратит вещание с 1 мая.

4 декабря сообщалось, что после обысков в офисе партии «Ахали» грузинская полиция задержала ее лидера Гварамию.

Ранее в парламенте Грузии заявили о провале «вражеских» попыток изоляции республики.