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Полиция Грузии задержала одного из лидеров оппозиции

Полиция Грузии задержала лидера оппозиционной партии «Ахали» Гварамию

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OSCE Parliamentary Assembly

Полиция Грузии после обысков задержала лидера оппозиционной партии «Ахали» Нику Гварамию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Мтавари архи».

Политика задержали после того, как сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе его партии. После обысков Гварамия начал кричать на правоохранителей, которые просили его успокоиться. Затем произошла потасовка, после которой полицейские силой посадили Гварамию в служебный автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Вечером во вторник оппозиция провела очередной митинг в Тбилиси, который был оттеснен от парламента Грузии по проспекту Руставели. Ночью протестующие атаковали полицейских с помощью пиротехники, спецназ отвечал слезоточивым газом и водометами.

Ранее в МИД рассказали, когда Россия пойдет на нормализацию отношений с Грузией.

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