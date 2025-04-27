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Лавров отправил Рубио и ООН перечень нарушений Украиной моратория на удары

Лавров заявил, что передал Рубио и ООН данные об атаках ВСУ на энергообъекты РФ
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью американскому телеканалу CBS News, что отправил в ООН и лично государственному секретарю США Марко Рубио перечень нарушений Украиной моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

Также министр напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский заявлял о поддержке предложения президента США Дональда Трампа о введении 30-дневного моратория на атаки на энергообъекты. Несмотря на это, Киев нарушал этот запрет «несколько сотен раз», отметил он.

Дипломат добавил, что соответствующий список «действительно показателен и говорит сам за себя».

В ходе телефонного разговора 18 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп согласовали идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Мораторий был введен на 30 дней. Позднее украинский лидер Владимир Зеленский поддержал предложение о прекращении ударов по энергоинфраструктуре. По приказу Путина российские военные прекратили все удары и даже сбили семь собственных БПЛА, уже летевших атаковать энергообъекты в Николаевской области.

Киев, наоборот, активизировал атаки. Всего через несколько часов после разговора Путина и Трампа беспилотники ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае, занимающуюся перевалкой нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной компании «Каспийский трубопроводный консорциум».

Ранее в Кремле назвали катастрофичным несоблюдение украинскими властями «энергетического перемирия».

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