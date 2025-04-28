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Пашинян в присутствии премьера Эстонии заявил о нежелании портить отношения с Россией

Пашинян: Армения не намерена портить или разрывать отношения с Россией
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Александр Щербак/РИА Новости

Ереван не намерен разрывать отношения с Москвой. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет «Интерфакс».

«Мы не имеем намерений испортить, накалить или разорвать наши отношения с Россией. Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами», — сказал Пашинян на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалем.

Армянский премьер также добавил, что власти страны хотят наладить отношения с Азербайджаном и Турцией. Кроме того, в планах Еревана улучшить отношения с Грузией и Ираном.

В конце марта газета «Грапарак» сообщила, что Пашинян поручил всем госведомствам восстановить связи с коллегами из России и участвовать в совместных мероприятиях — из-за «последних геополитических изменений».

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва нацелена на дальнейшее развитие отношений с Ереваном. Он подчеркнул, что Армения — дружественная страна, взаимодействие с которой не прерывалось.

Ранее Пашиняна затрясло во время выступления в парламенте.

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