Тряска Пашиняна в парламенте попала на видео

Премьера Армении Пашиняна затрясло во время выступления в парламенте

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе выступления в парламенте начало трясти. Видео тряски опубликовано в Telegram-канале издания «Minval».

«Это сцена из фантастического фильма: представитель оппозиции берет голос в порядке очереди и говорит: люди, они заполняют бюджет. А куда их деть? В наши карманы?» — сказал с трибуны премьер, размахивая руками.

Утверждается, что причиной тряски премьера стали претензии парламентской оппозиции в отношении бюджетной политики правительства.

Также Пашинян заявил, что Армения готова подписать мирные соглашения с Азербайджаном. Азербайджан предложил как итог урегулирования карабахского конфликта распустить Минскую группу ОБСЕ до подписания мирного договора. Премьер Армении предложил одним днем «заключить мирное соглашение и распустить Минскую группу ОБСЕ».

В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию мирного соглашения.

Ранее Ереван выразил готовность отозвать иски в международных судах против Баку.