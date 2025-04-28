Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Две страны ЕС выступили за немедленное прекращение российско-украинского конфликта

Фицо: Словакия и Венгрия выступают за немедленное прекращение конфликта на Украине
close
IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Братислава и Будапешт выступают за немедленное прекращение российско-украинского конфликта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Братислава и Будапешт отвергают все военные операции, а также верят, что американская инициатива по достижению мира на Украине достигнет успеха.

Фицо подчеркнул, что в Евросоюзе позиция Словакии и Венгрии по ситуации на Украине расходится с позицией других стран, которые поддерживают продолжение конфликта.

Премьер добавил, что венгерская сторона является сторонником восстановления транзита газа через Украину, что очень важно и для Словакии.

11 апреля Орбан заявил, что Украина пытается втянуть Венгрию и Словакию в войну с Россией. По его словам, для этого Украина «в сговоре с брюссельскими бюрократами» перекрыла проходящий по ее территории газопровод, из-за чего поставки газа на восток Венгрии почти прекратились. При этом премьер отметил, что вместо газа с востока (из России) его страна теперь получает энергоресурсы с юга, то есть из Турции.

Ранее в Венгрии призвали не дать Украине войти в Евросоюз.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами