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Орбан заявил, что Венгрию пытаются втянуть в войну с Россией

Орбан заявил, что Украина пытается втянуть Венгрию и Словакию в войну с Россией
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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина пытается втянуть Венгрию и Словакию в войну с Россией. Такое мнение он опубликовал в социальной сети X после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анталье.

«Они хотят оказать давление на словаков и на нас, чтобы втянуть нас в российско-украинскую войну», — заявил политик.

По его словам, для этого Украина «в сговоре с брюссельскими бюрократами» перекрыла проходящий по ее территории газопровод, из-за чего поставки газа на восток Венгрии почти прекратились. При этом Орбан отметил, что вместо газа с востока (из России) его страна теперь получает энергоресурсы с юга, то есть из Турции.

«Без газопровода «Турецкий поток» надежное энергоснабжение Венгрии и сохранение низких цен на энергоносители было бы невозможно», — подчеркнул он.

До этого глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что РФ может вернуть €240 млрд замороженных резервов из-за Орбана.

Ранее Орбан заявил, что торговая война США перерастет в «пошлинный мир».

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