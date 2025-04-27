Лавров провел переговоры в Рио-де-Жанейро с главой МИД Бразилии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, где провел переговоры с бразильским коллегой Мауру Виейрой. О начале визита сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Основной целью визита Лаврова является участие в заседании министров иностранных дел стран БРИКС, которое пройдет 28–29 апреля.

«Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро. Первая встреча — с бразильским коллегой», — отметила Захарова.

Как заявляла Захарова, предстоящая встреча станет хорошей возможностью для предметного и углубленного обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня, урегулирования кризисов и конфликтов, перспектив совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли государств мирового большинства. По ее словам, дипломаты также обсудят ход реализации договоренностей лидеров государств БРИКС и наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства.

Ранее Лавров отправил Рубио и ООН перечень нарушений Украиной моратория на удары.