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Лавров провел переговоры в Рио-де-Жанейро с главой МИД Бразилии

Захарова: Лавров провел переговоры с главой МИД Бразилии Виейрой
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, где провел переговоры с бразильским коллегой Мауру Виейрой. О начале визита сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Основной целью визита Лаврова является участие в заседании министров иностранных дел стран БРИКС, которое пройдет 28–29 апреля.

«Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро. Первая встреча — с бразильским коллегой», — отметила Захарова.

Как заявляла Захарова, предстоящая встреча станет хорошей возможностью для предметного и углубленного обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня, урегулирования кризисов и конфликтов, перспектив совершенствования системы глобального управления с акцентом на повышение роли государств мирового большинства. По ее словам, дипломаты также обсудят ход реализации договоренностей лидеров государств БРИКС и наметят дальнейшие шаги по развитию стратегического партнерства.

Ранее Лавров отправил Рубио и ООН перечень нарушений Украиной моратория на удары.

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