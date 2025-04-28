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В США отметили переменчивость позиции сенатора Грэма по Украине

WP: сенатор Грэм выступил за признание занятых РФ территорий за Москвой
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Nathan Howard/Reuters

Сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) изменил позицию по конфликту на Украине и теперь выступает за то, чтобы признать за Россией часть подконтрольных Москве территорий. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Он сказал, что хочет быть «реалистом» в вопросе завершения войны на Украине, позволив России сохранить часть захваченной территории. Всего три года назад Грэм выступал за самозапрет для США признавать любую такую ​​территорию», — говорится в статье.

Линдси Грэм, позволявший себе крайне резкие высказывания в адрес России и, в частности, призывавший уничтожить Крымский мост, начал менять риторику после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.

Например, если раньше сенатор комплиментарно высказывался о президенте Украины Владимире Зеленском, то в марте 2025-го он призвал украинского лидера уйти в отставку на фоне конфликта между Зеленским и Трампом, который случился в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Грэм встречался с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

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