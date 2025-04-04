Глава РФПИ встретился с сенатором Грэмом в Вашингтоне

NBC: Дмитриев по просьбе Трампа встретился с рядом сенаторов, включая Грэма

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по просьбе президента США Дональда Трампа встретился с рядом республиканских сенаторов, включая Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Дмитриев встретился с республиканскими сенаторами Линдси Грэмом <...> и Маркуэйном Маллином <...> в Белом доме вчера вечером. Группа обсудила условия прекращения войны на Украине и требования (президента РФ Владимира — «Газета.Ru») Путина о прекращении огня», — говорится в сообщении.

Дмитриев также рассказал, что обсудил с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном.

3 апреля Дмитриев провел встречи с ключевыми членами администрации президента США Дональда Трампа. Газета The Washington Post писала, что глава РФПИ прибыл в США на переговоры, чтобы продемонстрировать готовность Москвы к миру и заключению крупных финансовых сделок.

Ранее в Кремле прокомментировали визит главы РФПИ в Вашингтон.