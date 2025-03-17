Министерство иностранных дел Израиля ограничило работу журналисту «Известий» Никите Кулюхину после вопроса об Украине. Подробности сообщили в издании.

Кулюхин задал вопрос главе МИД Израиля Гидеону Саару о возможности осуждения Израилем Украины за восхваление пособников нацистов времен Холокоста.

«Корреспонденту «Известий» Никите Кулюхину запретили посещать пресс-конференции МИД Израиля», — пишет издание.

В свою очередь экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявлял, что президента Украины Владимира Зеленского нельзя допускать до церемоний памяти жертв Холокоста. Он заявил, что отцы и деды украинских националистов-бандеровцев являлись охранниками во многих из этих лагерей.

В январе Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо, содержащее «обширный перечень фактов» героизации нацистов и их пособников за последние годы. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Ранее Медведев заявил, что Россия должна «выжечь» нацизм на планете.