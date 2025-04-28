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В НЦ «Россия» обсудят будущее экономики

В национальном центре «Россия» обсудят будущее мировой экономики
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Shutterstock

В национальном центре (НЦ) «Россия» начался открытый диалог под названием «Будущее мира: новая платформа глобального роста». Об этом сообщается в Telegram-канале центра.

Отмечается, что в трехдневном диалоге примут участие представители десятков государств с разных континентов. Всего участники из 102 стран отправили около 696 работ. Прошло приблизительно 200 онлайн-собеседований, по их итогам в Москву пригласили 101 автора.

25 апреля в национальном центре «Россия» состоялась первая церемония вручения премии «Факел», на которой наградили выпускников национальной технологической олимпиады (НТО). Отбор проходил в несколько этапов. Сначала заявки участников прошли отбор и народное голосование. Затем был сформирован шорт-лист, который оценивало экспертное жюри. Всего в шорт-лист попала 21 заявка. Награждение победителей прошло в 7 номинациях.
Олимпиада прошла при координации министерства науки и высшего образования РФ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее глава Минпросвещения назвал дату проведения урока «Разговоры о важном» о Великой Отечественной войне.

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