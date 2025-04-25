В Москве наградили лидеров технологического будущего

В национальном центре «Россия» состоялась первая церемония вручения премии «Факел», на которой наградили выпускников национальной технологической олимпиады (НТО), сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, сопредседатель организационного комитета НТО Сергей Кириенко назвал символичным, что вручение премии проходит именно в национальном центре «Россия».

«Он создан по поручению президента России Владимира Путина как место, где собрано все, чем гордится наша страна. И при всех огромных богатствах России главное богатство нашей страны — это, конечно, люди», — сказал он.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что важны не только победители, но и те, кто их готовил.

«Это и наставники, и учителя, и родители, и наши технологические партнеры, которые помогали создавать условия для реализации возможностей и талантов», — сказал он.

Отбор проходил в несколько этапов. Сначала заявки участников прошли отбор и народное голосование. Затем был сформирован шорт-лист, который оценивало экспертное жюри. Всего в шорт-лист попала 21 заявка. Награждение победителей прошло в 7 номинациях.

Олимпиада прошла при координации министерства науки и высшего образования РФ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».