В Британии сочли, что Зеленский мог наладить диалог с Трампом благодаря актерским навыкам

Президент Украины Владимир Зеленский мог использовать свои актерские навыки во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Ватикане, чтобы попытаться наладить с ним отношения. Такое мнение высказал британский аналитик Майкл Кларк в эфире Sky News.

Он указал, что американский лидер назвал прошедшую встречу «замечательной». Эксперт подчеркнул, что это может быть обусловлено актерским опытом Зеленского, поскольку он «умеет находить общий язык с людьми».

«Есть Дональд Трамп, который, как мы знаем, весьма податлив к манипуляциям... Я думаю, Зеленский мог бы сказать: «Послушайте, я стараюсь сделать все возможное для своего народа», — указал Кларк.

Трамп встретился с Зеленским 26 апреля в Ватикане во время прощания с папой Римским Франциском. Во время церемонии президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с президентом Украины подошли к главе Белого дома и побеседовали.

После этого американский и украинский лидеры сели на стулья и пообщались в течение 15 минут. Это была их первая личная встреча после ссоры в Овальном кабинете. По итогам беседы Трамп обвинил Путина в затягивании конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли последствие встречи Трампа и Зеленского.