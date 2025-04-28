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Медведчук заявил о запуске процесса воссоздания Руси на Украине

Медведчук: на Украине идет новый процесс воссоздания Руси
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РИА Новости

На Украине сейчас идет новый процесс воссоздания Руси и восстановления исторических русских земель. Таким мнением поделился председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей колонке.

По мнению Медведчука, признание Крыма российским де-юре «вскроет ложь» украинских властей о причинах конфликта. Он считает, что тогда Украина может исчезнуть как государство, как это было когда-то с Хазарским каганатом.

«История повторяется, идет новый процесс воссоздания Руси и объединения ее исторических русских земель, и этот справедливый исторический процесс ничто и никто остановить не сможет», — заявил политик.

Медведчук добавил, что президент Украины Владимир Зеленский пытался представить конфликт как этнический, чтобы заручиться поддержкой Запада. Однако, как заявил политик, если следовать этой логике, то России должны отойти более трех четвертей территории Украины, где живут русскоязычные граждане. И даже после этого на оставшиеся земли могут претендовать Польша, Венгрия, Румыния, Болгария.

До этого Медведчук заявлял, что проект «Зеленский» можно считать провальным для коллективного Запада.

Политик также обратил внимание на то, что команда Зеленского демонстрирует полное невежество по отношению к США. Медведчук считает, что совсем скоро американский президент Дональд Трамп «объявит Зеленского нацистом», и его перестанут признавать не только в Москве, но и в Вашингтоне.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский теряет поддержку стран.

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