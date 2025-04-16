Медведчук заявил о провале проекта «Зеленский» для Запада

Проект «Зеленский» можно считать провальным для коллективного Запада. Таким мнением поделился председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей колонке.

«Проект «Зеленский» можно считать нерентабельным и провальным для коллективного Запада, не говоря о том, что он погубил украинскую государственность», — написал политик.

Медведчук также обратил внимание на то, что команда Зеленского демонстрирует по отношению к США полное невежество, обвиняя Вашингтон в симпатиях к Москве. По словам политика, украинский лидер не понимает, что Трамп продвигает в первую очередь американские интересы: чем больнее РФ ударит по Украине, тем хуже будет ситуация в Европе, тем США выгоднее.

Глава «Другой Украины» выразил уверенность, что совсем скоро американский лидер «объявит Зеленского нацистом», и его перестанут признавать не только в Москве, но и в Вашингтоне.

До этого Медведчук заявил, что Трамп через сделку по полезным ископаемым пытается «продать» Зеленскому возможность вернуть утраченные переговорные позиции. Политик отметил, что теперь Украине придется заплатить США, чтобы вернуться к диалогу с Россией, хотя раньше посредники в этом вопросе не требовались.

Ранее в США всерьез заговорили о ликвидации Зеленского.