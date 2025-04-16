Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведчук заявил о провале проекта «Зеленский» для Запада

Медведчук: проект «Зеленский» является провальным для коллективного Запада
close
РИА «Новости»

Проект «Зеленский» можно считать провальным для коллективного Запада. Таким мнением поделился председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей колонке.

«Проект «Зеленский» можно считать нерентабельным и провальным для коллективного Запада, не говоря о том, что он погубил украинскую государственность», — написал политик.

Медведчук также обратил внимание на то, что команда Зеленского демонстрирует по отношению к США полное невежество, обвиняя Вашингтон в симпатиях к Москве. По словам политика, украинский лидер не понимает, что Трамп продвигает в первую очередь американские интересы: чем больнее РФ ударит по Украине, тем хуже будет ситуация в Европе, тем США выгоднее.

Глава «Другой Украины» выразил уверенность, что совсем скоро американский лидер «объявит Зеленского нацистом», и его перестанут признавать не только в Москве, но и в Вашингтоне.

До этого Медведчук заявил, что Трамп через сделку по полезным ископаемым пытается «продать» Зеленскому возможность вернуть утраченные переговорные позиции. Политик отметил, что теперь Украине придется заплатить США, чтобы вернуться к диалогу с Россией, хотя раньше посредники в этом вопросе не требовались.

Ранее в США всерьез заговорили о ликвидации Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами