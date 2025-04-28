В МИД заявили об опасности новых провокаций Киева из-за переговоров РФ и США

Опасность провокаций со стороны Украины возрастает на фоне диалога между Россией и США. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Сегодня мы наблюдаем опасную тенденцию, когда в условиях предпринимаемых попыток США и РФ найти варианты мирного урегулирования ситуации опасность совершения провокаций украинской стороной только нарастает», — сообщил дипломат.

По словам Мирошника, практика показывает, что Киев склонен к организации подобных инцидентов на своей территории против своих же граждан. При этом независимое разбирательство таких событий практически невозможно.

Дипломат обратил внимание на то, что Киев активно использует практику постановочных преступлений для трансляции на западную аудиторию нужной картинки, приписывая ее действиям РФ.

«Разрешения и установки на нарушение норм и принципов международного гуманитарного права украинским боевикам исходят от политического руководства Украины и нисколько не оспариваются ни их хозяевами, ни их спонсорами, которые активно следят и поддерживают киевский режим на этой территории», — подчеркнул Мирошник.

Также посол указал на неприкрытые попытки некоторых стран блокировать любые предложения по проведению международных расследований совершенных украинскими формированиями преступлений.

До этого Мирошник сообщил, что Украина стала чаще атаковать российские объекты инфраструктуры после начала переговорного процесса между РФ и США.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что системы ПВО за сутки сбили более 200 дронов ВСУ.