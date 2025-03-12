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Матвиенко предложила сократить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы

Матвиенко призвала ограничить прием абитуриентов из регионов в столичные вузы
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала сократить прием региональных абитуриентов в высшие учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга и Казани с целью прекратить «перепроизводство невостребованных специалистов». Ее слова передают «Ведомости».

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет уменьшать наборы в вузы, набирать столько, сколько нужно. Остальные пусть учатся у себя дома», — сказала она.

Матвиенко отметила, что вузы перечисленных городов «стали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» в таком количестве российскому рынку труда.

Спикер Совфеда утверждает, что часть региональных студентов, отучившаяся в Москве, не смогла после выпуска найти работу по специальности.

«Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, получалась история неудачников», – добавила Матвиенко.

До этого первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова и ее коллега Сергей Кабышев заявили, что во время ежегодной приемной кампании стоит оставлять в колледжах часть мест, на которые могли бы претендовать абитуриенты, не поступившие в вуз.

Ранее В Госдуме высказались в поддержку идеи повысить декретные выплаты студенткам в 10 раз.

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