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В Британии предостерегли Трампа от одного решения по Украине

Times: Трамп должен любой ценой защищать суверенитет Украины, а не поощрять РФ
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Nathan Howard/Reuters

Любое решение по мирному урегулированию конфликта на Украине, которое будет продвигать президент США Дональд Трамп, должно защищать суверенитет Киева, а не ограничивать его и поощрять «агрессию» со стороны России. Об этом пишет The Times.

«Мирное соглашение, которое предоставило бы России любую часть украинской территории, нормализовало бы фатальное для международного порядка, основанного на правилах, представление о том, что национальные границы могут быть изменены силой», — утверждают авторы.

В материале отмечается, что президент США заставляет Украину выбирать между мирным соглашением и выходом Вашингтона из переговоров. Второй вариант приведет к восстановлению отношений с Россией, пишет газета.

Плохое мирное соглашение закончит конфликт, но «несовершенная сделка станет ужасным предзнаменованием для сдерживания государств-изгоев от запугивания мирных государств», говорится в тексте.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что они заходят слишком далеко. Писториус сравнил планы Трампа по территориальным уступкам Украины с капитуляцией.

Ранее в США раскрыли последствие встречи Трампа и Зеленского.

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Переговоры о мире на Украине
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