В России готовятся платить учителям и врачам по-новому

Правительство РФ готовится в мае начать тестировать новый подход к оплате труда учителей в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях, а медиков — в Якутии, Курганской и Липецкой областях. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Подробностей новой системы власти пока не раскрывают, но известно, что, например, доля окладов врачей в структуре всех выплат... должна составлять не менее 50%, чтобы сделать их заработки более стабильными», — говорится в материале.

В статье отмечается, что реформа оплаты труда педагогов и врачей обсуждается с 2021 года, а крайний срок перехода на новую систему — 2027 год. Изменения затронут порядка 5 млн чел., которые работают в этих сферах.

Как заявили в отраслевых профсоюзах, реформа должна уравнять различия в оплате труда учителей и врачей в бедных и богатых российских регионах.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин призвал не нагружать врачей и педагогов отчетами.

Ранее были названы самые востребованные профессии в России в 2025 году.