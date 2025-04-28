США ударили по центру содержания мигрантов в Йемене

Al Masirah: при ударе США по центру мигрантов в Йемене погибли не менее 30 человек

ВС США ударили по центру содержания мигрантов из стран Африки в городе Саада на северо-западе Йемена, погибли не менее 30 человек. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

«Спасатели извлекли из-под завалов на настоящий момент 30 тел. <...> Более 50 раненых были переведены в республиканскую больницу, большинство из них находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что во время американских ударов по порту Рас-Иса в Йемене 25 апреля пострадали три российских моряка.

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам страны начать военные действия против хуситов в Йемене. Он заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства. Кроме того, американский лидер призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать «американскому населению и их президенту». Вскоре после этого стало известно об ударах США и Британии по Йемену.

Ранее шефа Пентагона попросили уйти в отставку после утечки данных об ударе США по Йемену.