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Конституционный суд впервые получил жалобу на статью о фейках об армии

Осужденный депутат Горинов попросил КС РФ проверить статью о фейках про ВС РФ
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Reuters

Осужденный бывший муниципальный депутат Алексей Горинов подал в Конституционный суд России жалобу на статью 207.3 Уголовного кодекса (УК) о фейках об армии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

О жалобе Горинова рассказала его адвокат Ольга Подоплелова. Горинов был первым россиянином, приговоренным к реальному сроку по статье о фейках про ВС РФ. На заседании Московского городского совета 15 марта 2022 года он осудил специальную военную операцию (СВО) и призвал в связи с этим не проводить районный конкурс детских рисунков. За это его осудили на семь лет лишения свободы. В ноябре 2024 года его также осудили на три года за публичное оправдание терроризма.

В своей жалобе Горинов подчеркнул, что статья о фейках нарушает свободу на выражение личного оценочного мнения, а также создает ситуацию, при которой единственным допустимым источником информации становится государство, и граждане преследуются за высказывания, противоречащие официальной позиции. В этой связи бывший депутат также напомнил, что ст. 13 Конституции РФ запрещает установление в России обязательной государственной идеологии.

До этого стало известно, что работу Ельцин Центра начали корректировать в соответствии с госполитикой. При этом в соответствии с федеральным законом вмешиваться в работу объектов культурного наследия президентов власти права не имеют.

Ранее в Ельцин Центре отказались комментировать отмену спектакля режиссера Мирзоева.

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