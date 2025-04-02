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В «Ельцин-центре» ответили на вопрос об отмене спектакля о расстреле царской семьи

В Ельцин-центре отказались комментировать отмену спектакля режиссера Мирзоева
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Владимир Федоренко/РИА Новости

В «Ельцин-центре» ответили на вопрос об отмене спектакля о расстреле царской семьи режиссера Владимира Мирзоева. Об этом пишет «Подъем».

На анонс жаловались в соцсетях из-за «весьма спорного освещения расстрела царской семьи» режиссером, который в феврале 2022 года подписал обращение против спецоперации России на Украине.

«Без комментариев», — ответили в учреждении на вопрос о причинах отмены.

Постановку Владимира Мирзоева планировалось показать 5 июня. 2 апреля Ельцин Центр сообщил, что спектакль отменяется и пообещал вернуть деньги за билеты.

В афише «Ельцин-центра» зрителей приглашали прийти и «взглянуть на события екатеринбургской ночи с 16 на 17 июля 1918 года», чтобы самостоятельно решить, кто виноват в случившемся с царской семьей. Уральский драматург Олег Богаев, который написал пьесу, обозначил жанр как «постдокументальную драму».

Ранее стало известно, что Беркович поставит в колонии спектакль к 9 Мая.

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