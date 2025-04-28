Писториус раскритиковал идеи Трампа по миру на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что они заходят слишком далеко. Его слова приводит Tagesschau.

Писториус сравнил планы Трампа по территориальным уступкам Украины с капитуляцией.

«Украина могла бы добиться этого самостоятельно, капитулировав фактически год назад», – сказал министр.

В то же время он указал, что Украина понимает, что устойчивое и надежное соглашение о прекращении огня или мирный договор «может или будет предусматривать территориальные уступки».

До этого Писториус заверил, что Берлин продолжит помогать Украине, даже если Соединенные Штаты полностью прекратят поддержку Киева. По его словам, победа РФ в конфликте с Украиной создаст угрозы для НАТО. По его словам, всем должно быть понятно, что «речь идет не только о солидарности с Украиной, речь идет о безопасности и мире в Европе».

Ранее на Западе назвали главную задачу Европы, если Трамп решит бросить Украину.