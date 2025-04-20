На Западе назвали главную задачу Европы, если Трамп решит бросить Украину

Европа должна увеличить поток помощи Украине и заполнить пропасть, которая может возникнуть в случае прекращения поддержки Киева со стороны США. Об этом пишет газета The Times.

В материале указывается, что планы Трампа прекратить боевые действия пока не увенчались успехом, а его риторика в отношении Владимира Зеленского и стремление восстановить отношения с Россией ознаменовали начало нового «критического этапа» для Украины и Запада.

Как следует из текста, американская помощь Киеву застопорилась с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом. Последний пакет помощи Украина получила еще при администрации Джо Байдена, пишет Times.

По мнению авторов, Трамп намерен отказаться от лидерства США в «свободном мире». В связи с этим Великобритания и Евросоюз должны сделать своими приоритетами увеличение помощи Украине, увеличение расходов на оборону, создание европейских сил, которые в случае необходимости будут развернуты на территории республики. Европа должна заполнить пропасть, которую оставила Америка, констатирует Times.

До этого спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что высказывания главы государства Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе Вашингтона из переговоров по Украине звучат жестко, но они должны быть таковыми, поскольку Белый дом устал от происходящего на территории республики.

Ранее три бывших президента США раскритиковали Трампа за последние две недели.