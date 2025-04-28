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В Южной Корее прокомментировали отправку солдат КНДР в РФ

В МО Южной Кореи назвали нарушением устава ООН отправку солдат КНДР в РФ
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МИД РФ

Представитель министерства обороны Южной Кореи Чон Ха Гю назвал нарушением устава Организации Объединенных наций (ООН) отправку солдат КНДР на территорию России. Его слова приводит агентство «Рёнхап».

«Отправка северокорейских войск, наряду с более широким военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей, представляет собой серьезное нарушение международных норм, включая Устав ООН и Резолюции Совета Безопасности ООН», — заявил Чон Ха Гю.

По его словам, военное сотрудничество РФ и КНДР представляет собой «насмешку над международным правом».

Резолюция 1718 Совета безопасности ООН запрещает передачу КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения.

До этого Северная Корея подтвердила отправку военных в РФ по договору о стратегическом партнерстве. Северокорейские военные участвовали в освобождении Курской области.

Ранее Путин высказался о южнокорейских спутниковых снимках армии КНДР.

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