В Южной Корее прокомментировали отправку солдат КНДР в РФ

В МО Южной Кореи назвали нарушением устава ООН отправку солдат КНДР в РФ

Представитель министерства обороны Южной Кореи Чон Ха Гю назвал нарушением устава Организации Объединенных наций (ООН) отправку солдат КНДР на территорию России. Его слова приводит агентство «Рёнхап».

«Отправка северокорейских войск, наряду с более широким военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей, представляет собой серьезное нарушение международных норм, включая Устав ООН и Резолюции Совета Безопасности ООН», — заявил Чон Ха Гю.

По его словам, военное сотрудничество РФ и КНДР представляет собой «насмешку над международным правом».

Резолюция 1718 Совета безопасности ООН запрещает передачу КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения.

До этого Северная Корея подтвердила отправку военных в РФ по договору о стратегическом партнерстве. Северокорейские военные участвовали в освобождении Курской области.

Ранее Путин высказался о южнокорейских спутниковых снимках армии КНДР.