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В США утверждают, что Россия готовит границы к конфликту с Европой

WSJ: Россия накапливает силы на границе с Европой, готовясь к конфликту
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Lehtikuva/Jussi Nukari/Reuters

Европейские страны, соседствующие с Россией, все больше беспокоятся о действиях ВС РФ на границе, поскольку Москва якобы готовится к конфликту. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В качестве примера газета приводит город Петрозаводск неподалеку от границы с Финляндией, где инженеры расширяют военные базы, а Кремль якобы планирует создать там новый армейский штаб.

«Солдаты, многие из которых сейчас служат на передовой на Украине, должны стать костяком российской армии, готовящейся к столкновению с НАТО, согласно заявлениям западных военных и разведки. Кремль расширяет набор в армию, усиливает производство оружия и модернизирует железнодорожные линии в приграничных районах», — говорится в тексте.

WSJ также утверждает, что Прибалтика не исключает вероятности крупномасштабной войны России и НАТО через несколько лет после окончания СВО.

9 апреля экс-советник президента США Стивен Бэннон заявил, что Соединенные Штаты следят за ситуацией в Европе, однако не станут поддерживать войну НАТО против России. Тем, кто хочет «повоевать с Россией», он напомнил о Сталинграде и Курске. Он призвал Европу и Британию сосредоточиться на решении финансовых проблем, иначе «придет МВФ и вы станете вечными должниками».

Ранее Шойгу рассказал о подготовке Европы к войне с Россией.

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