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Шойгу рассказал о подготовке Европы к войне с Россией

Шойгу заявил, что в Европе хотят подготовиться к войне с Россией к 2030 году
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Laszlo Pinter/DPA/Global Look Press

Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу заявил ТАСС, что в Европе готовятся к открытому конфликту с РФ.

По словам чиновника, в европейских странах идет «ничем не прикрытая кампания» по подготовке к военному конфликту с Россией.

«На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трех до пяти лет. Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», — утверждает Шойгу.

Он добавил, что, несмотря на «громкие заявления», поддерживающие Украину страны Запада не могут удовлетворить все требования республики в военной сфере.

В том же интервью Шойгу заявил, что зачистка курского приграничья от сил противника находится на завершающей стадии. Он отметил, что успехи ВС РФ в зоне СВО оказывают наибольшее влияние на формирование международной обстановки и внутрироссийскую ситуацию. Чиновник уточнил, что сейчас российские войска ведут активные наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения, освобождают новые населенные пункты, и ситуация ежедневно меняется в пользу России.

Ранее в Белом доме обратились к Европе с призывом по конфликту на Украине.

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