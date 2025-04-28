Словацкий политик предложил гражданам выразить мнение о санкциях против РФ

Словацкий политик Слота призвал к референдуму по вопросу санкций против России

Словацкий политик, глава политической партии DOMOV («Дом — национальная партия») Павол Слота предложил гражданам страны выразить свое мнение по поводу антироссийских санкций с помощью референдума. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что партия сделает все возможное для проведения референдума.

«Мы сделаем все, чтобы пришли высказать свое мнение как можно больше граждан, чтобы референдум был успешным», — поделился Слота.

Согласно действующему словацкому законодательству, в стране с около 5,5 млн граждан необходимо собрать не менее 350 тысяч подписей для проведения референдума. Слота уточнил, что сейчас уже собрано 356 593 подписи. Он добавил, что референдум может дать гражданам надежду на перемены, ведь они на себе ощутили негативное влияние антироссийских санкций.

До этого в пресс-службе словацкого энергооператора SPP объяснили, что снижение поставок российского газа в Словакию связано с остановкой транзита сырья через территорию Украины.

Ранее в Словакии назвали способ снизить цены на газ в Европе.