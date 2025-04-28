В Словакии объяснили причину снижения поставок российского газа

Снижение поставок российского газа в Словакию связано с остановкой транзита сырья через территорию Украины. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе словацкого энергооператора SPP.

«Мы в SPP на протяжении длительного времени поддерживаем продолжение транспортировки газа через территорию Украины, поскольку считаем это самым выгодным решением для наших заказчиков», — говорится в сообщении оператора.

В SPP добавили, что компания была готова к возможной остановке транзита газа. В связи с этим оператор сейчас может гарантировать надежные поставки газа всем потребителям, отметили в организации.

С 1 января транзит российского газа в Европу через Украину прекратился. Сделано это было после того, как Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите голубого топлива после истечения контракта, действовавшего до 31 декабря 2024 года.

Новый договор подписан не был. Из-за этого газа лишился ряд европейских стран, получавших его транзитом через Украину, в том числе Словакия.

Ранее в Словакии назвали способ снизить цены на газ в Европе.