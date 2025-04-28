Легитимные интересы безопасности России остаются без внимания, и конфликта на Украине можно было избежать, если бы не вопрос о членстве этой страны в НАТО. Об этом заявил постпред Китая при ООН в Женеве Чэнь Сюй в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что с самого начала специальной военной операции председатель КНР Си Цзиньпин предложил всесторонний план, основанный на четырех принципах: уважение суверенитета и территориальной целостности, соблюдение Устава ООН, учет законных интересов безопасности всех государств и активизация усилий для мирного разрешения конфликта.

Чэнь Сюй подчеркнул, что легитимные интересы безопасности России остаются игнорируемыми. Он напомнил о научных дискуссиях с участием американского экономиста Джеффри Сакса, в которых было подчеркнуто, что войну можно было предотвратить, если бы не возникал вопрос о членстве Украины в НАТО.

«Нельзя не заметить, что когда я озвучиваю эти мысли, некоторые представители Запада говорят, будто я поддерживаю Россию», — добавил он.

24 апреля секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что КНР поддерживает необходимость устранения первопричин украинского кризиса. Также он отметил, что РФ благодарна КНР за усилия по поиску мирного решения украинского конфликта и ценит их.

Ранее эксперт объяснил, почему Зеленский начал ссориться с Китаем.